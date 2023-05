Začína sa sezóna pivoniek. Toto musíte spraviť, aby vydržali vo váze krásne čo najdlhšie

Pivonky nie sú celoročné kvety. Vysádzajú sa začiatkom apríla a zber zvyčajne začína približne začiatkom mája. Ich krásu si môžete užívať až do konca júna. Ak chcete, aby vám vydržali vo váze krásne čo najdlhšie, musíte dodržať nasledujúce pravidlá. A začína sa to už v kvetinárstve.

Správny výber

Pivonky kupujte, keď sú kvety ešte veľmi zatvorené, približne vo veľkosti golfovej loptičky. Mali by mať stále viditeľné zelené okvetné lístky. Čo sa týka farieb, je to na vás. Pivonky nájdete v množstve odtieňov, okrem iných aj v ružovej, broskyňovej, bielej či červenej.

Čas je dôležitý

Po príchode domov spracujte pivonky čo najskôr. Konce stoniek zrežte šikmo a odstráňte všetky zo stonky všetky listy, ktoré by sa mohli dotýkať vody. Ak nemáte na to čas okamžite po príchode domov alebo ich chcete niekomu podarovať, zabaľte ich do novín a uložte do chladničky. Tiež ich môžete zabaliť do celofánu, ktorý sa používa na kvetiny vložiť do vysokej vázy s vodou a dať do chladničky.

Ťažké kvety

Pri aranžovaní pivoniek do vázy majte na pamäti, že majú ťažké kvety. Využite ich pevné stonky a prostredníctvom nich vytvorte mriežku, ktorá unesie aj viac kvetín vo váze bez toho, aby vypadli. Jednoducho ich pri vkladaní do vázy prekrížte cez seba.

Dávajte tiež pozor na to, aby ste neodtrhli spodné okvetné lístky, ktoré poskytujú ťažkej hlavičke kvetu veľkú oporu.

Pivonky vyzerajú dobre samotné, ale do aranžmánu môžete pridať aj iné kvety. Vyhnite sa však kvetinám s tŕňmi či ostrými hrotmi, pretože by to mohlo poškodiť okvetné lístky pivónie.

Dostatok vody

Vázu naplňte vodou izbovej teploty a uistite sa, že pokrýva tri štvrtiny stonky. Približne každý druhý deň vymeňte vodu a pridajte trochu kvetinovej výživy. Ak ju nemáte, postačí aj pol lyžičky trstinového cukru. Vždy, keď meníte vodu, mali by ste stonky znova odrezať pod uhlom, čím maximalizujete ich životnosť.

Radšej chlad ako teplo

Kvetom vo váze nájdite radšej chladné miesto. Opäť totiž platí: čím vyššia teplota vzduchu, tým rýchlejšie sa kvety rozvinú a zvädnú.