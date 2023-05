Poslanci zo strany Demokrati nepodporia mimoriadnu schôdzu o cenách

Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal poslanec Juraj Šeliga. Tvrdí, že ide o predvolebnú kampaň a návrhy, o ktorých chce Smer-SD rokovať, nič neriešia. Skupina poslancov avizuje, že sa bude koordinovať aj pri hlasovaní na riadnej schôdzi.

„Považujeme to v prvom rade za predvolebnú kampaň. Nemáme žiadny problém, ak tieto body chcú dať na riadnu schôdzu. Druhá vec je, že ak sa pozriete na obsah zákonov, dokopy neriešia nič, dokonca ukazujú, že strana Smer chce zopakovať chybu, ktorú urobila v roku 2018,“ reagoval Šeliga na zvolanie mimoriadnej schôdze. Priblížil, že v roku 2019 sa znížila DPH na niektoré potraviny a Smer-SD zároveň povedal, že sa budú stropovať marže a bude sa vstupovať do cenovej politiky reťazcov. Európska únia vtedy podľa neho odkázala, že to ide proti spoločnej európskej politike a Smer-SD to zastavil.

Smer-SD chce, aby sa na mimoriadnej schôdzi prebrali návrhy, ktoré sa zaoberajú cenovou legislatívou potravín a tiež návrh zákona, ktorý by odpustil prvovýrobcom na pol roka odvody za zamestnancov. Navrhli aj uznesenie reagujúce na nežiaduci cenový vývoj. Mimoriadna schôdza sa má začať v utorok o 13.00 h.

Skupinu trinástich poslancov tvoria zákonodarcovia, ktorí pôsobili v strane Za ľudí, ako aj odídenci z klubu OĽANO, ktorí si neskôr založili tzv. občiansko-demokratickú platformu. Označili sa za neformálny klub Demokratov. Vznik oficiálneho klubu musí odobriť parlament, Šeliga dodal, že o to žiadať nebudú. Poslanci avizujú, že nebudú podporovať populistické návrhy, ktoré by rozvracali verejné financie. Za dôležitú považujú novelu školského zákona, ktorá je naviazaná na plán obnovy. Rokovať by sa o nej malo budúci týždeň.