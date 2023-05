Drobnosť, ktorá vám môže pokaziť celý let. Toto si do príručnej batožiny určite nebaľte!

Aj pre skúseného cestovateľa je neraz ťažké sa zorientovať v rozličných pravidlách jednotlivých leteckých spoločností. Každá má totiž vlastný zoznam predmetov, ktoré sú zakázané na palube lietadla.

Nejedného cestujúceho napríklad zaskočí pokyn zamestnancov, aby sa pred vstupom do lietadla zbavil zapaľovača alebo otvárača na víno. K početným zákazom sa najnovšie pridáva aj užitočná pomôcka, ktorú si so sebou na cesty berie čoraz väčší počet ľudí.

Portál Szaboinc.com čitateľom radí, aby si do príručnej batožiny nikdy nebalili kovovú slamku na nápoje. Zamestnanci letiska nemusia niektoré jej druhy vyhodnotiť ako nebezpečné, no sotva vás pustia na palubu, ak máte slamku s ostrým zakončením.

Takýto typ slamky je síce šetrný k životnému prostrediu a takisto sa pomocou neho dá najľahšie prepichnúť obal džúsov a iných nápojov, ale zároveň je dostatočne ostrý na to, aby v prípade potreby poslúžil aj ako zbraň.

O tom, že kovová slamka nepatrí na palubu lietadla, sa na vlastnej koži presvedčil aj Arman Achuthan, ktorý sa pokúšal vycestovať z Bostonského letiska. Portál USA Today uvádza, že ochranka vyviedla Achutana po tom, ako uňho v batožine našli slamku s ostrým zakončením. Okrem toho ho obvinili z nosenia nebezpečnej zbrane.

Na nevhodnosť nosenia kovových slamiek na palubu lietadiel na Twitteri upozorňuje aj Novoanglická správa bezpečnosti pri cestovaní, k čomu prikladá aj fotografiu. „Tieto predmety je zakázané nosiť v príručnej batožine.“

This is a Vampire straw. These items are not allowed in passenger carry-on bags. A passenger found that out yesterday @BostonLogan when @MassStatePolice confiscated the item and eventually arrested the 26-year-old man on a state charge. #travelfail pic.twitter.com/8TGQYP93c7