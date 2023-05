Video: Majitelia áut s automatickou prevodovkou, pozor! Toto nikdy nerobte s ručnou brzdou

Moderné autá s automatickou prevodovkou sa zväčša vyrábajú aj s automatickou ručnou brzdou, ktorá sa aktivuje hneď po preradení na stupeň P. Niektoré modely, vrátane tých starších, však stále disponujú klasickou pákou, ktorú je potrebné zatiahnuť tak, ako pri používaní manuálnej prevodovky.

Používateľ TikToku známy pod prezývkou @holycrapitsjean vo videu poukazuje na častú chybu, ktorá súvisí s využívaním tohto typu ručnej brzdy. Video začína pohľadom na vodičku, ktorá najprv preradí na stupeň P, a potom zatiahne ručnú brzdu, ako to intuitívne robia mnohí z nás.

„Takže najprv preradím na parkovanie a potom zatiahnem ručnú brzdu. Robím to zle,“ pýta sa žena vo videu. „Nie, tak by to naozaj nemalo vyzerať. Poviem vám, prečo,“ odpovedá autor.

Podľa TikTokera zatiahnutím ručnej brzdy po preradení na parkovací stupeň sa prenáša celá váha auta na parkovaciu brzdu, a nie tú ručnú. „To znamená, že auto celou svojou váhou tlačí na prevodovku,“ vysvetľuje autor videa, podľa ktorého tento spôsob istenia po čase ničí prevodovku.

Ako to robiť čo najšetrnejšie? Riešenie je jednoduché: „Namiesto toho zaraďte neutrál, potom zatiahnite ručnú brzdu, takže váha auta sa prenesie na ňu, a nie na prevodovku. Napokon zaraďte parkovanie a vytiahnite kľúče,“ dodáva TikToker.

Časté opakovanie nesprávneho postupu predstavuje záťaž na prevodovku najmä vtedy, keď parkujete vo svahu.