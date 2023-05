Hlas: Tí, čo spochybňujú členstvo Slovenska v EÚ, hazardujú s našou budúcnosťou

DNES - 13:15

Rozhodnutie o vstúpení Slovenska do Európskej únie (EÚ) bolo správne. Tí, čo spochybňujú členstvo Slovenska v EÚ, hazardujú s budúcnosťou našej krajiny. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ.

„Slovenská republika sa vďaka tomuto rozhodnutiu stala súčasťou jednotného európskeho trhu, čo je pre ňu ako malú otvorenú ekonomiku kľúčové. Vďaka tomu môžu slovenské firmy a výrobky putovať bez akýchkoľvek bariér k našim najväčším obchodným partnerom, ktorí pochádzajú práve z EÚ,“ povedal predseda strany Peter Pellegrini. EÚ označil za ekonomický a hodnotový priestor, kde môžeme slobodne rozvíjať budúcnosť Slovenska. „Nie všetko, čo sa rozhoduje na úrovni EÚ či Bruselu, je vždy v prospech SR, ale to väčšinou závisí od aktivít a schopností našej vlády hájiť záujmy SR,“ doplnil. Hlas bude podľa jeho slov presadzovať plnohodnotné členstvo v EÚ, ale so zásadným presadzovaním národnoštátnych záujmov v prípade prijímania akýchkoľvek zásadných rozhodnutí. Na Slovensku si pripomíname Deň pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ od roku 2011. Do 15-člennej EÚ vstúpilo 1. mája 2004 v rámci jej dovtedy najväčšieho rozširovanie desať nových krajín. Okrem Slovenska aj Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Zdieľať tento článok na Facebooku