Americké regulačné orgány zatvorili kalifornskú First Republic Bank

Americké finančné úrady zatvorili v pondelok problémovú kalifornskú banku First Republic Bank. A dohodli sa na predaji jej aktív banke JPMorgan Chase. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

„Na ochranu vkladateľov uzatvára Federálny úrad pre poistenie vkladov (FDIC) zmluvu s JPMorgan Chase Bank a National Association o kúpe a prevzatí všetkých vkladov a v podstate všetkých aktív First Republic Bank,“ uviedol FDIC vo vyhlásení.

FDIC vo vyhlásení odhadol, že náklady Fondu poistenia vkladov na pokrytie strát First Republic budú približne 13 miliárd USD (11,84 miliardy eur). Konečné náklady budú stanovené, keď FDIC ukončí nútenú správu.

JPMorgan prevezme „všetky vklady, vrátane tých nepoistených, a väčšinu aktív,“ uviedlo kalifornské ministerstvo finančnej ochrany a inovácií.

First Republic nedokázala prísť s funkčným záchranným plánom a minulý týždeň informovala, že vkladatelia si z nej minulý mesiac vybrali viac ako 100 miliárd USD počas krízy v bankovom sektore, čo spôsobilo strmý prepad jej akcií.

Federálna vláda preto zasiahla. Spolu s FDIC a americkým ministerstvom financií minulý týždeň oslovili šesť bánk, aby zhodnotili ich záujem o kúpu aktív First Republic. Banka JPMorgan bola jedným z niekoľkých zainteresovaných kupcov, vrátane PNC Financial Services Group a Citizens Financial Group, ktoré v nedeľu (30.4.) predložili konečné ponuky v aukcii riadenej americkými regulačnými úradmi.

Dohoda o First Republic, ktorá mala k 13. aprílu celkové aktíva vo výške 229,1 miliardy USD a vklady v hodnote 103,9 miliardy USD, prichádza necelé dva mesiace potom, čo zlyhali Silicon Valley Bank a Signature Bank pre úniky vkladov. To prinútilo Federálny rezervný systém (Fed), aby zasiahol a núdzovými opatreniami stabilizoval trhy. Tieto zlyhania prišli po dobrovoľnej likvidácii Silvergate zameranej na kryptomeny, uviedol minulý týždeň zdroj pre agentúru AFP pod podmienkou zachovania anonymity.

Podľa FDIC sa 84 pobočiek skrachovanej banky v ôsmich štátoch USA od pondelka znovu otvorí ako pobočky banky JPMorgan Chase Bank.