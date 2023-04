Svetový potravinový program varoval pred vypuknutím humanitárnej krízy na východe Afriky

Zelenskyj by v prípade vpádu Rusov do jeho úradu kládol odpor až do konca

DNES - 9:03 Zahraničné

Volodymyr Zelenskyj by mal pri sebe zbraň a spolu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi by bol bojoval až do konca v prípade, že by Rusi na začiatku vojny vtrhli do jeho sídla v hlavnom meste Kyjev.