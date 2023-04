Pavel: Ukrajinci sú presvedčení, že zvíťazia, Rusko zmysel vojny zatiaľ nenašlo

Podľa Pavla je množstvo ľudí v ČR vojnou frustrovaných viac než Ukrajinci - napriek tomu, že im nad hlavami nelietajú rakety. „Z ukrajinského optimizmu by sme si mali vziať príklad,“ domnieva sa český prezident, ktorý na Ukrajinu vycestoval spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Spoločne sa stretli aj s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským, ktorého Pavel označil za „odvážneho muža s unikátnym citom pre situáciu“, cituje ČT.

„Ukrajinci si rozhodne nerobia ani najmenšie ilúzie o tom, že by sa s Ruskom dalo dohodnúť, že by sa Rusko správalo pekne, keď sa my budeme správať pekne k nemu. Oni proste vedia, že v situácii, v akej sú teraz, musia vyhrať. Pretože inak sa im to skôr či neskôr vráti späť,“ podotkol prezident ČR s tým, že „Ukrajina vie celkom presne, o čo bojuje“.

Pavel tiež poukázal na to, že v ČR sa vedeniu nie celkom darí vysvetliť „jednoduché súvislosti, ako napríklad, že utečenci nie sú len čistým výdavkom nášho štátu, ale že sa po veľmi krátkej dobe stávajú aj jeho príjmom“. Ako dodal, podobne je to aj s pomocou Ukrajine. „Väčšia časť toho, čo Ukrajine dávame, prechádza systémom financovania našich spojencov,“ upozornil.

„To, čím v úvodzovkách doplácame, sú napríklad ceny plynu, ropy, ale to, bohužiaľ, neovplyvníme. To zavinilo Rusko, nie Ukrajina,“ podotkol Pavel.

Zároveň v odpovedi na otázku ČT potvrdil, že sa o tomto probléme spolu rozprávali aj s prezidentkou SR. „Bavili sme sa o tom, pretože aj mňa to zaujíma, ako sa tam bude situácia vyvíjať. Predsa len je to náš najbližší partner a pokiaľ sa tam politická reprezentácia názorovo posunie viac k proruským názorom, tak to bude aj náš problém,“ uviedol Pavel. Ako poznamenal, na Slovensku je v súčasnosti ruská propaganda a ruské spravodajské služby mimoriadne intenzívne.

Na otázku, prečo na Ukrajinu vycestovali s prezidentkou SR spoločne, Pavel odpovedal: „Asi to bude v tom, že sme si so Zuzanou Čaputovou ľudsky sadli, takže nám to v podstate napadlo takmer zhodne.“

Zároveň priblížil, že sa so slovenskou prezidentkou dohodli aj na zefektívnení niektorých zahraničných ciest. „Miesto toho, aby leteli z dvoch susedných krajín dva špeciály, poletíme jedným - keď poletíme rovnakým smerom a na rovnakú dobu,“ spresnil.

„Cesta na Ukrajinu nám prišla veľmi symbolická, pretože ako Slovensko, tak i Česká republika majú k Ukrajine veľmi blízko. Obe krajiny boli medzi prvými, ktoré začali Ukrajine poskytovať pomoc a naše názory vo vzťahu k vývoju situácie na Ukrajine sú veľmi podobné, takže to bola úplne prirodzená voľba,“ citovala Pavla Česká televízia.