Milan Vetrák verí, že zmena paragrafu 363 v parlamente prejde

Úprava je podľa neho potrebná. So zámerom nesúhlasí predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry z opozičnej strany Smer-SD. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Zámerom novely z dielne OĽANO je podľa slov Vetráka, aby paragrafom 363 nebolo možné rušiť obvinenia. „Bolo by ho však naďalej možné použiť asi v ďalších 15 prípadoch, keď je rozhodnutie konečné,“ povedal. Odôvodnil to tým, že spoločnosť najviac znepokojujú prípady v súvislosti s rušením obvinení vysokopostavených ľudí. Poukázal, že takáto úprava platila v SR aj v roku 2005.

Kéry v tejto súvislosti podotkol, že zmena paragrafu 363 nie je v súčasnosti témou, ktorá trápi ľudí na Slovensku. Je podľa neho dobré, že takýto opravný prostriedok existuje. „Netýka sa ústavných činiteľov, poslancov NR SR, ale týka sa všetkých občanov, na ktorých je robená skrivodlivosť,“ skonštatoval s tým, že to vníma ako systém bŕzd a protiváh.

Vetrák reagoval, že paragraf 363 v súčasnej podobe určite nie je systémom bŕzd a protiváh. Nesúhlasí s tým, že jeho úprava nie je v spoločnosti témou. „U ľudí, ktorí si neželajú návrat Smeru, Hlasu a rôznych radikálnych strán, je to jedna z najväčších tém, ktorú treba riešiť,“ doplnil.

V súvislosti s Ukrajinou Kéry uviedol, že Smer je zásadne proti tomu, aby bola súčasťou NATO, rovnako tak proti ďalším dodávkam zbraní. Zároveň však zdôraznil, že nikdy nemali námietky voči vstupu Ukrajiny do EÚ. „Nikdy sme nepovedali, že sme proti tomu, aby mohla Ukrajina vstúpiť do Európskej únie. Ale povedal som, že časy, keď sa prijímali štáty do EÚ z politických dôvodov, sú dávno za nami. Dnes musíte splniť prísne kritériá,“ poznamenal. Rovnako tak odmieta tvrdenia, že by v Smere spochybňovali členstvo Slovenska v NATO a EÚ.

Podľa Vetráka je videnie sveta z pohľadu hnutia OĽANO jasné. „Chceme pomáhať Ukrajine. Podľa nás je pomoc Ukrajine v národno-štátnom záujme Slovenska,“ povedal. Rovnako to platí aj v prípade členstva v oboch organizáciách, či už EÚ, alebo NATO. Diskusii sa však nebráni.