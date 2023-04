Na Slovensku končí ďalšia spoločnosť, o prácu prišli všetci zamestnanci

Spoločnosť Punch Precision Detva ukončila výrobu pod Poľanou a prepustila všetkých svojich zamestnancov. Informáciu pre portál Zoznam.sk potvrdil Gejza Poša z Punch Campus, pričom dodal, že by chceli na stredné Slovensko priviesť náhradného zahraničného investora.

Výroba v detvianskej hale sa ukončila koncom februára tohto roku. "V marci mal každý kolega ukončenie pracovného pomeru. Vo väčšine prípadov dostali ľudia, ktorí mali nárok, dvojmesačné odstupné," uviedol Poša a dodal, že išlo o približne 120 ľudí. "Na celý tento projekt boli od začiatku do konca rôzne negatívne vplyvy, a výroba tak bola odsúdená na zánik," vysvetlil.

Poša tiež informoval, že by chceli do priemyselného parku v centre Detvy umiestniť strojársku výrobu nemeckej spoločnosti, ktorá už aktuálne sídli aj na západnom Slovensku. Bližšie sa však nechcel vyjadrovať. "Rokujeme a je to v pokročilom štádiu. Zaoberajú sa výrobnými linkami, sú tu už približne 15 rokov," spomenul. Zdôraznil, že sa im v súčasnosti nedarí prijímať ďalší odborný personál do výroby. "Hľadajú tak iné slovenské lokality, kde sú pracovníci. Na západnom Slovensku továreň nezatvoria, v Detve by mohla byť ich ďalšia divízia," povedal.

Ak by nemecká spoločnosť vstúpila do výrobnej haly pod Poľanou, na začiatku by potrebovala zamestnať ľudí na tri kľúčové pozície: montéri, elektrikári a skladníci. V tretej fáze by chcela firma zamestnať až 500 ľudí.

"Výroba nevytvára hluk ani emisie a prebieha v jednej zmene," poznamenal Poša. Primátor mesta Detva Branislav Baran potvrdil záujem nemeckého investora, ktorý už na Slovensku pôsobí, o vstup do priemyselného parku: "Pre mesto Detva je otázny rozsah investície, ktorý bude predmetom ďalších rokovaní."

Punch Precision Detva bola dcérskou spoločnosťou belgického podniku Punch Corporation NV. Zaoberala sa dodávkou hliníkových výkovkov a podvozkových komponentov. V Detve mala sídlo od roku 2019.