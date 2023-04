Horskí záchranári pomáhali v Terchovej ťažko zranenému cyklistovi, po páde ostal v bezvedomí

Miestom nehody prechádzali podľa HZS zhodou okolností traja horskí záchranári. „Vážne zranenému mužovi v bezvedomí, s ťažkým úrazom hlavy a mnohopočetnými povrchovými poraneniami, okamžite poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Na pomoc im smeroval aj ďalší kolega z Domu HZS v Štefanovej,“ uviedla HZS.

„Na miesto medzitým prišla posádka rýchlej záchrannej pomoci, ktorá si pacienta do príletu vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby prevzala do opatery. Cyklistu vo vážnom stave letecky transportovali do nemocnice v Žiline,“ doplnila HZS.