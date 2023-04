Vlčan: Nový zákon pomôže zásobovaniu jedální potravinami od slovenských výrobcov

Návrhom zákona, ktorý by umožnil vznik takzvaných krátkych odbytových reťazcov, by sa zabezpečila dodávka slovenských lokálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov do jedální slovenských sociálnych zariadení a škôl. V piatok o tom informoval predkladateľ zákona a poslanec parlamentu Patrick Linhart spolu s dočasne povereným šéfom ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Samuelom Vlčanom a generálnou tajomníčkou služobného úradu MPRV Zuzanou Nouzovskou.

„Zákonom chceme podporiť rozvoj malého a stredného segmentu poľnohospodárov, potravinárov a rodinných firiem. Chceme ich zrovnoprávniť s veľkými nadnárodnými konglomerátmi, ktoré produkujú potraviny. Veríme, že ak nastavíme dobré podmienky, tak potraviny môžu prejsť maximálne dvoma stupňami spracovania. Zabezpečíme tým aj skracovanie uhlíkovej stopy potravín a zároveň, že naše deti už nebudú musieť jesť napríklad hydinové mäso pochybného pôvodu, ale to najzdravšie zo slovenských polí a maštalí,“ uviedol Vlčan.

Návrh predpokladá vznik priemerne dvoch odbytových združení v každom samosprávnom kraji, teda spolu maximálne 16 subjektov, ktoré budú združovať pestovateľov, chovateľov a potravinárov, aby zabezpečili potrebné produkty na spotrebu v stravovacích zariadeniach. „Predložený návrh tiež obsahuje možnosť zabezpečenia dodávok poľnohospodárskych produktov a potravín pre potravinové púšte, čo dnes významnou mierou trápi odľahlé obce a regióny,“ dodala Nouzovská. Umožňuje tiež spoluprácu s charitatívnymi organizáciami v oblasti dodávok potravín z krátkeho odbytového reťazca.

Linhart dodal, že keď sa systém osvedčí, tak v budúcnosti by mohli takto dodávať potraviny aj do nemocníc, väzníc a ďalších stravovacích služieb verejných poskytovateľov. Pripomenul, že zákon napĺňa pôvodné body programového vyhlásenia vlády, kde sa spomínalo zakladenie produkčných spracovateľských združení a podpora slovenských poľnohospodárov. Neskôr je naplánovaný prvý slovenský internetový obchod pre nákup slovenských kvalitných a testovaných potravín, ktorý by pomohol aj sociálne slabším skupinám.

„Dôležitým kritériom je samozrejme cena, a preto chceme podporiť finančnú podporu každému odbytovému združeniu na obstaranie potravín, a aj príspevok na logistiku, aby sa vedeli vyrovnať cenou veľkým sieťovým nadnárodným hráčom. Je verejným záujmom, aby aj ľudia v domovoch sociálnych služieb mali zdravé slovenské potraviny, a aby sme ich nemuseli transportovať cez celu Európu, lebo chceme znížiť uhlíkovú stopu. Verím, že na túto zmenu nájdeme v parlamente podporu,“ uzavrel Vlčan.

Finančný náklad predpisu by podľa Vlčana tento rok bol približne 18 miliónov eur a ten nasledujúci, plný rok by bol na úrovni 30 až 31 miliónov eur.