Video: Takto to vyzerá, keď si pes myslí, že je mačka

Hoci sa traduje, že psy a mačky musia vždy viesť vzájomný boj, mnohé z týchto zvierat , ak sú správne predstavené, spolu dobre koexistujú a často sa stávajú aj najlepšími kamarátmi. Tento pitbul však takéto spolužitie posunul na úplne inú úroveň.

Pitbul Mako si nielenže dobre rozumie s mačkami, ale dokonca sa rovnako aj správa.

Miluje napríklad vysedávanie na vyvýšených plochách. Jeho majitelia Bethany a Samantha Castiller sa domnievajú, že Mako bol predtým vychovávaný s mačkami, čo by vysvetľovalo jeho odlišné správanie.

Bethany na sociálnej sieti TikTok uverejnila najskôr video, na ktorom sa Mako spoznáva so svojimi novými mačacími spolubývajúcimi, s nádejou, že si budú rozumieť. Išlo to zjavne celkom dobre, keďže niekoľko nasledujúcich záberov ukazuje, ako rýchlo sa Mako zaradil do mačacej partie.

Mako zvykne sedávať na kuchynskej linke vedľa svojich mačacích kamarátov a dokonca sa mu podarilo vyskočiť aj na chladničku. Celkom akoby bol mačka.

Okrem toho Bethany hovorí, že nešteká, žerie mačacie pochúťky a je celkovo naozaj zvláštny malý frajer. Dokonca sa hrá s hračkami pre mačky.