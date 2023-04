Rodinná dráma: Matku pred agresívnym partnerom bránili jej synovia

V podvečerných hodinách sa muž na dvore rodinného domu pod vplyvom alkoholu najskôr hádal a vulgárne nadával svojej družke. „Slovná hádka neskôr prerástla do fyzického útoku. Ženu mal chytiť za rameno a sotiť ju do brány. Následne ju mal opakovane udrieť do tváre a hlavy a hroziť sa jej slovami, že ju zabije,” povedala pre Info.sk hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová.

Na pomoc matke pribehli jej synovia, ktorých agresor zasiahol päsťou. Obaja synovia následne utekali z dvora.

Situácia sa ešte zhoršila, keď sa poškodená chcela vrátiť do domu pre svoje osobné veci. Agresor ju znovu chytil a opäť sa na jej obranu postavili jej synovia. Muž im vtedy povedal, že ich zabije a spraví im zo života peklo. Napokon sa im podarilo utiecť na ulicu, kde videli, ako za nimi muž uteká s nožom v ruke.

Polícia dorazila na miesto činu a obmedzila agresívneho muža na osobnej slobode. Pri následnej dychovej skúške mal muž 1,04 promile alkoholu v krvi. Po vytriezvení v policajnej cele muž odmietol vypovedať.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Trenčíne obvinil 40-ročného muža z prečinu nebezpečné vyhrážanie. Polícia podala podnet na vzatie muža do väzby a spisový materiál odovzdala prokurátorovi. O tom, či bude obvinený stíhaný väzobne, rozhodne v najbližších hodinách súd v Trenčíne, dodala hovorkyňa.