Čaputová na Ukrajine: Môj postoj k vojne nie je politický, ale ľudský

V piatok to počas svojej návštevy Ukrajiny vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Čaputová do Kyjeva pricestovala i s českým prezidentom Petrom Pavlom, pre ktorého to je prvá návšteva Ukrajiny od marcového uvedenia do úradu. Cestu oboch lídrov prevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia.

„Niektoré ruiny sa postupne premieňajú na modulárne domy, tým šťastnejším rodinám sa vrátili aj deti, ktoré im boli okupantami ukradnuté. Tento posun znamená, že naša pomoc má zmysel, približuje nás bližšie k mieru a ďalej od agresora,“ povedala Čaputová. Dodala, že od jej prvej návštevy Ukrajiny, ktorú absolvovala vlani v máji, je jej postoj k voje „nie politický, ale hlboko ľudský“.

Prezidentka SR zároveň odsúdila útoky na niektoré ukrajinské mestá vrátane Dnipra či Umaňu, ku ktorým došlo v noci na piatok a vyžiadali si aj niekoľko obetí z radov civilného obyvateľstva. Uviedla, že „miesta, ktorými sa preženie vojna, zažijú traumy, ktoré sa len veľmi ťažko liečia, hrôzy, na ktoré sa nedá zabudnúť“.

Český prezident Petr Pavel v príspevku na Twitteri napísal, že spolu so slovenskou prezidentkou „vnímajú hodnotu slobody a spravodlivosti a je ťažké vidieť, že Ukrajinci za to platia tú najvyššiu cenu“. Zároveň sa zaviazal, že Česko a Slovensku budú preto za Ukrajinou stáť.

Čaputová tiež zdôraznila, že jej návšteva Ukrajiny s Pavlom potvrdzuje novú éru vzťahov medzi slovenskou a českou hlavou štátu a je rada, že ich prvá spoločná zahraničná cesta smerovala práve do Kyjeva.

"Asi niet dvoch bližších národov na svete ako Slováci a Česi. Naše vzťahy sú hlboké, pevné a posilnené o spoločnú historickú skúsenosť s fašizmom, okupáciou, komunizmom, budovaním demokracie a napokon o pokojné, mierumilovné rozdelenie spoločného štátu. Túto symboliku vzájomného rešpektu, priateľstva a partnerstva dnes spoločne prinášame do Kyjeva," napísala Čaputová na sociálnej sieti.

Pavel a Čaputová už navštívili ukrajinské mesto Boroďanka, ktoré na začiatku invázie zničili ruské jednotky. Okrem iného majú na programe aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.