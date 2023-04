Video: Žena s najväčšími lícami na svete šokovala. Podstúpila ďalší zákrok, stále nemá dosť

Vlastníčka údajne najväčších líc na svete pobúrila priaznivcov najnovšími správami. Rozhodla sa totiž pre ďalší zákrok na oddelení plastickej chirurgie – tentoraz v Turecku podstúpila plastiku prsníkov, čo však v minulosti už niekoľkokrát absolvovala.

Anastasija Pokreščuková si podľa vlastných slov nechala upraviť líca toľkokrát, že si už nespomína na presný počet zákrokov.

Ukrajinka na Instagrame, kde ju sleduje vyše 80 tisíc ľudí, najnovšie zverejnila fotografiu, kde pózuje pred zrkadlom s obviazaným hrudníkom. Napriek tomu, že si od priaznivcov získala väčšinou pochvalné reakcie, mnohí sa nazdávajú, že to so skrášľovacími zákrokmi už preháňa.

33-ročnej fanúšičke plastických operácií v minulosti už chirurgicky upravovali chrup aj poprsie. Okrem toho si pravidelne necháva pichať botoxové injekcie.

„Niektorí hovoria, že je to len kvôli pozornosti – nie! Nikdy by som si na tvár nedala niečo, čo by sa mi nepáčilo,“ vysvetľovala Pokreščuková v jednom zo svojich videí, keď reagovala na kritiku niektorých používateľov sociálnych sietí. „Vyzerám, ako vyzerám, lebo sa mi to páči,“ uzavrela.