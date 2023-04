Video: Národný park praská vo švíkoch. Vrtochy počasia sa v ňom postarali o malý zázrak

Rangeri v národnom parku Gunlock State Park v Južnom Utahu varujú turistov pred nebezpečnými podmienkami, ktoré na mieste aktuálne panujú. Postarali sa o to vodopády, ktoré štandardne počas jari netečú.

O prírodný fenomén sa podľa meteorológov postaralo neobvyklé počasie uplynulých mesiacov, ktoré boli poznačené nadmernými snehovými a dažďovými zrážkami. Úrady v tejto súvislosti vydali výstrahu pred povodňami, ku ktorým môže dôjsť na rieke Santa Clara.

FLOOD ADVISORY issued for Santa Clara River in Washington County, with running water near bank; officials concerned about additional threat of flooding.@Lindsay_Storrs pic.twitter.com/dAA5uCJTOp