Španielsko sužuje vlna horúčav, teploty dosahujú rekordné hodnoty

Rusko sa chce vyhnúť jadrovej eskalácii, netreba však skúšať jeho trpezlivosť, tvrdí Zacharovová

DNES - 17:18

Rusko nemá v úmysle ísť cestou jadrovej eskalácie vo svojom spore so Západom ohľadom Ukrajiny, ostatní by však nemali skúšať jeho trpezlivosť. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová.