Rusko sa chce vyhnúť jadrovej eskalácii, netreba však skúšať jeho trpezlivosť, tvrdí Zacharovová

DNES - 17:12

Moskva Správy » Zahraničné

Rusko nemá v úmysle ísť cestou jadrovej eskalácie vo svojom spore so Západom ohľadom Ukrajiny, ostatní by však nemali skúšať jeho trpezlivosť. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

„Urobíme všetko pre to, aby sme zabránili vývoju udalostí podľa najhoršieho scenára, nie však za cenu zásahu do našich nevyhnutných záujmov," povedala Zacharovová. „Nikomu neodporúčam pochybovať o našom odhodlaní a skúšať ho v praxi," dodala. Západná vojenská podpora pre Ukrajinu zvyšuje riziko vypuknutia katastrofického jadrového konfliktu, pohrozilo v uplynulom období viacero ruských predstaviteľov vrátane prezidenta Vladimira Putina. Moskva tiež dlhodobo kritizuje rozširovanie Severoatlantickej aliancie k ruským hraniciam. Invázia Moskvy na Ukrajinu však vyvolala rozšírenie NATO o Fínsko, ktoré s Ruskom zdieľa dlhé spoločné hranice. O členstvo sa usiluje aj Ukrajina. „(Spojené štáty) naďalej úmyselne porušujú naše základné záujmy, zámerne vytvárajú riziká" a čoraz viac tak riskujú konfrontáciu s Ruskom, povedala hovorkyňa ruskej diplomacie. Ruský exprezident Dmitrij Medvedev ešte v utorok vyhlásil, že svet je pravdepodobne „na pokraji vypuknutia novej svetovej vojny". Putin už viackrát označil vojnu na Ukrajine za existenčný boj s agresívnym a arogantným Západom a vyhlásil, že Rusko sa v prípade ohrozenia bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami. Kyjev tvrdí, že cieľom ruskej jadrovej rétoriky je zastrašiť Západ, aby obmedzil vojenskú podporu pre Ukrajinu.