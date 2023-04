Veterinári museli oživovať pudla, ktorý sa predávkoval drogami

Veterinári vo Filadelfii zažili šokujúci prípad, kedy museli oživovať psa pomocou lieku Narcan. Pudla totiž našli vedľa jeho majiteľa, ktorý sa so psom predávkoval opiátmi.

Pudel menom Toodles sa teraz zotavuje v starostlivosti Pensylvánskej spoločnosti na prevenciu krutosti (PSPCA).

Toodlesa aj jeho majiteľa našli 17. apríla v bezvedomí vo filadelfskej štvrti Kensington. Polícia na mieste ošetrila Toodlesovho majiteľa, zatiaľ pes bol prevezený do nemocnice BluePearl Emergency Pet Hospital, informuje Fox 29 Philadelphia.

Veterinári ošetrili psa rovnakým liekom, aký záchranári často používajú pri predávkovaní osôb. Narcan s účinnou látkou naloxón, je liek proti predávkovaniu, ktorý blokuje opioidy vrátane heroínu, fentanylu a oxykodónu.

Naloxón pomáha rýchlo obnoviť normálne dýchanie osoby, ak sa v dôsledku užitia drog spomalilo alebo zastavilo. Nemá žiadny účinok na osobu, ktorá nemá v tele žiadne opioidy.

PSPCA v súčasnosti vyšetruje, ako sa pes dostal k drogám. "Zistilo sa, že osoba, ktorej pes patril, nielenže sama brala drogy, ale podľa svedkov predtým tvrdila, že sa o drogy "delila" so psom," uviedla organizácia v príspevku na Facebooku.

Toodlesovi sa našťastie podarilo úplne zotaviť. „Je to to najmilšie šteniatko v okolí. Všetci ho milujú. Ale stále nám puká srdce z toho, čím všetkým si prešiel,“ uviedla organizácia PSPCA.

Organizácia zaznamenala stovky telefonátov od ľudí, ktorí by si chceli Toodlesa adoptovať. Záujem ich veľmi teší, ale boli by radšej, keby si každý z telefonujúcich prišiel adoptovať aspoň jedného psíka a rýchlo by tak vyriešili problém s preplneným útulkom.