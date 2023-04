Video: Muž vylúpil záložňu s dymovnicou v ruke, polícia po ňom pátra

POLICAJTI PIATEHO BRATISLAVSKÉHO OKRESU VYŠETRUJÚ OKOLNOSTI LÚPEŽNÉHO PREPADNUTIA Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V vyšetrujú okolnosti a zároveň pátrajú po páchateľovi lúpežného prepadnutia záložne, ku ktorému došlo v pondelok dňa 24.04.2023. Podľa doterajších informácií neznámy muž vošiel do priestorov záložne na Fedinovej ulici so zapálenou dymovnicou v ruke. V dôsledku toho došlo k zadymeniu vnútorných priestorov záložne. Pracovníčka sa z obavy o svoj život a zdravie uzamkla v zadnej časti, pričom páchateľ následne rozbil sklenenú výplň vitríny a odcudzil celkovo 77 ks prsteňov. Tým spôsobil škodu v celkovej výške 16.835 ,- Eur. V prípade ak občania disponujú informáciami ktoré by mohli napomôcť k objasneniu tohto skutku, môžu nám ich oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj.