Verdikt v kauze Maják nádeje by mohol byť známy v októbri

Na štvrtkovom pojednávaní to povedal predseda senátu Okresného súdu (OS) Bratislava I Michal Valent. Pavol Rusko čelí podozreniam zo spáchania pokračovacieho zločinu subvenčného podvodu. Vinu odmieta.

Hlavné pojednávanie pokračovalo vo štvrtok výsluchom znalkyne z odboru ekonómia a manažment. Po skončení výsluchu bolo odročené na 4. októbra. Vypovedať by mala svedkyňa, čítať by sa mali aj listiny. „Je predpoklad, že by mohlo dôjsť k skončeniu veci,“ povedal Valent.

Ako niekdajší riaditeľ neziskovej organizácie Maják nádeje mal Pavol Rusko podľa obžaloby v roku 2015 použiť účelovo viazané finančné prostriedky na sociálnu pomoc vo výške 101.000 eur na financovanie muzikálu Rómeo a Júlia. Obžalovaný to považuje za lož.

Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla v roku 2002 ako spoločný projekt bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Azylové centrum sídlilo v budove na Karpatskej ulici v Bratislave.