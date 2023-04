Video: V ruskej Murmanskej oblasti pri hraniciach s Fínskom sa zrútila ruská stíhačka

Stíhačka sa zrútila do neobývanej oblasti. Pilotom sa podarilo katapultovať a sú v bezpečí, dodal ruský rezort obrany. Príčina tohto incidentu zatiaľ nie je známa.

This Russian MiG-31 demilitarized itself midair somewhere near Murmansk, Russia.#Russia #Murmansk pic.twitter.com/F21VXhZP4r