Danko sa stretol s Ficom, Pellegrini pozvanie ignoroval

Mimoparlamentná SNS má mnoho programových prienikov so Smerom-SD. Skonštatoval to šéf národniarov Andrej Danko po stredajšom stretnutí s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom v centrále SNS. Pozvanie dostal aj líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini, na rokovanie neprišiel.

Fico označil SNS za spoľahlivého partnera. Nepochybuje o tom, že po spojení s menšími pronárodnými stranami presiahne päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Národnej rady SR a "bude zohrávať dôležitú úlohu v povolebnom vývoji".

Fico ocenil tzv. integračný proces pronárodných strán, ktorý spustila SNS. „Nám sú tieto myšlienky veľmi blízke,“ povedal Fico s tým, že spojenie národniarov so stranou nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu Život naznačuje úspech. Danko avizoval ďalšie rokovania s mimoparlamentnými subjektami Patriot aj Národná koalícia. Zároveň dodal, že s nezaradenou poslankyňou Romanou Tabák nerokoval.

Danko verí, že pilier budúcej vlády budú tvoriť strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS. Spolu s Ficom sa zhodujú na tom, že štát je rozvrátený, avizujú spoločné akcie.

Danko chcel hovoriť s Pellegrinim aj o programových cieľoch jeho strany. Fico tvrdí, že Pellegrini sa s ním nechce stretnúť. „Nechce sa so mnou fotiť, lebo sa bojí, že by odplašil Progresívne Slovensko a SaS vo vysnívanej koalícii. Rešpektujem to, napriek tomu naďalej budem tvrdiť, že ľudia, ktorí niekedy tvorili Smer-SD, by mali tvoriť aj základ novej vládnej koalície,“ vyhlásil Fico.

Líder Hlasu-SD cez víkend avizoval, že pozvanie od Danka odmietne, lebo mu jeho program neumožňuje stretnutie. Deklaroval, že sa šéfovi SNS ozve a dohodnú si iný termín.