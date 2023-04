Rodičia by mali viac kontrolovať svoje deti, odkazuje Horecký po incidente na základnej škole

Učitelia nemôžu pri vstupe do školy kontrolovať všetky deti, majú to robiť ich rodičia. Tí sa majú so svojimi deťmi aj rozprávať.

V súvislosti s incidentom na základnej škole (ZŠ) v Banskej Bystrici, pri ktorom žiačka nevedomky požila tekutý dezinfekčný prostriedok, to v stredu po rokovaní vlády uviedol dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Šéf rezortu školstva poukázal na to, že v súvislosti so šikanou v školskom prostredí sa organizujú nielen školenia, k dispozícii sú aj rôzne usmernenia, smernice, krízové opatrenia, krízový manažment či tímy, ktoré dokážu okamžite na zasiahnutú školu prísť. Avšak podľa jeho slov ide len o rámcové kroky. Pre Horeckého je oveľa dôležitejšia prevencia. Poukázal na to, že je potrebné posilniť spoluprácu s rodičmi. „Najviac úrazov sa deje v domácnostiach, nie v školách. Napriek tomu, že máme každý deň 83.000 maloletých žiakov, v školách sa nám stane takáto nehoráznosť netolerovateľná, našťastie, len z času na čas,“ povedal šéf rezortu školstva. Nechce, aby si niekto myslel, že si učitelia nerobia v škole svoju prácu. Horecký poukázal aj na to, že situácia v školách je na Slovensku lepšia ako napríklad vo Fínsku, s ktorým sa často porovnáme v kvalite vzdelávania. Upozornil, že práve v tejto severskej krajine sa na pôde škôl stalo viacero vrážd. Verí, že na Slovensku sa to nikdy nestane. Pozornosť upriamil aj na ďalšie vyspelé krajiny, kde sa v školskom prostredí deje vandalizmus a je tam prítomné aj násilie. K incidentu na ZŠ Pieninská v Banskej Bystrici došlo v pondelok (24. 4.) po hodine telesnej výchovy, keď išli žiaci šiesteho ročníka späť do triedy na ďalšie vyučovanie. Jedno z dievčat sa napilo z vlastnej fľaše a obsah tekutiny vypľulo na dlážku. Dezinfekčný prostriedok vo fľaši mala zacítiť triedna učiteľka. Žiačka bola prevezená do banskobystrickej detskej nemocnice, jej stav je stabilizovaný a nie je v ohrození života. Vedenie školy v súvislosti s incidentom odmieta, že by dievča bolo dlhodobo šikanované. O tom, odkiaľ dezinfekčný prostriedok pochádzal, škola nemá vedomosť. Udalosť preveruje polícia. V súvislosti s prípadom prijala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Zdieľať tento článok na Facebooku