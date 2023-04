Tomáš Valášek navrhuje zvýšiť príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

Vyplýva to z novely zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek.

„Cieľom predkladaného návrhu je nanovo zadefinovať a nastaviť príspevok na starostlivosť, a to predĺžením nároku až do veku, keď deti nastupujú na povinnú školskú dochádzku, zvýšením jeho sumy na 350 eur, a tiež zmena nároku na jeho poberanie, aby ho mohli využívať aj osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko,“ píše sa v dôvodovej správe.

Pri vyplácaní príspevku ráta návrh i s možnosťou prechodnej lehoty v dĺžke troch mesiacov po skončení rodičovskej dovolenky na preklenutie obdobia potrebného na hľadanie si práce. Okrem toho Valášek navrhuje, aby bola garantovaná a deklarovaná účasť dieťaťa na programe predprimárneho vzdelávania a programoch starostlivosti. Čerpanie by malo byť umožnené v zariadeniach definovaných školským zákonom a zákonom o sociálnych službách.

Legislatívny návrh predpokladá, že oprávnenej osobe budú refundované len reálne uskutočnené výdavky a platby zariadeniu za poskytnuté služby ako refundácia nákladov na zabezpečenie účasti dieťaťa na programe predprimárneho vzdelávania.

Valášek predložil aj novelu Zákonníka práce. Navrhuje doplniť k existujúcim formám dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru novú formu dohody, a to dohodu o študentskej stáži.

Definuje ju ako dohodu o práci mimo pracovného pomeru, ktorej zámerom je získať alebo pridať praktické skúsenosti a zručnosti k vedomostiam a kvalifikácii, ktoré sa nadobúdajú vzdelávaním. Od ostatných foriem dohôd sa má odlišovať svojím zámerom.

Legislatívny návrh zároveň rozlišuje medzi zamestnávateľmi tak, aby mal štát povinnosť uzatvárať takéto dohody so študujúcimi osobami od začiatku stáže. Pre iného zamestnávateľa by malo byť uzatvorenie dohody o stáži nepresahujúcej dva mesiace možnosťou. Ak má stáž presiahnuť obdobie dvoch mesiacov, aj iný zamestnávateľ ako štát by mal byť povinný uzatvoriť so študujúcou osobou dohodu o stáži.