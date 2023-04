Rodičom ubudne starosť, pre toto potvrdenie už nemusíte chodiť k pediatrovi

Povinnosť pediatrov vydávať potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti absolvovať športový výcvik sa má zrušiť. Školám by malo stačiť aj čestné vyhlásenie rodiča. Zmeny by mali začať platiť od júla. Rezorty zdravotníctva a školstva tak reagovali na žiadosti pediatrov o odľahčenie byrokracie.

„Podľa aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je povinnosťou pre všeobecných lekárov pre deti a dorast vydávať potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti absolvovať športový výcvik. Vďaka zmene, ktorú navrhujú rezorty zdravotníctva a školstva, bude zdravotný stav dieťaťa po novom posudzovať rodič a škole predloží čestné vyhlásenie,“ priblížilo ministerstvo zdravotníctva na webe.

Pediatrom podľa neho v súčasnosti niekedy až tretinu pracovného času zaberá vydávanie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti. „Ak chce rodič, aby išlo jeho dieťa do školy v prírode, tábora alebo na plavecký či lyžiarsky výcvik, musí doniesť do školy lekárske potvrdenie. To znamená navštíviť pediatra vo svojom pracovnom čase a zaplatiť za ním vystavené potvrdenie. Vybavenie oficiálneho dokladu s pečiatkou tak zaťažuje nielen rodiča, ale aj lekára,“ doplnil.

Po novom by školám malo stačiť čestné vyhlásenie rodiča. „Rodič napíše, aké lieky jeho dieťa pravidelne užíva a aké choroby má, lebo je to dôležité pre zdravotníka v tábore či na výcviku. Musí vedieť, že dieťa má napríklad astmu a pravidelne užíva inhalačné spreje,“ vysvetlila hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre primárnu pediatriu Elena Prokopová. V prípade, že rodič nebude vedieť zhodnotiť zdravotný stav dieťaťa, poradí sa so svojím pediatrom.

Štátny tajomník ministerstva Michal Palkovič doplnil, že v tejto veci komunikujú aj s Národným centrom zdravotníckych informácií. Rezort podľa jeho slov hľadá možnosti, ako prepojiť systém ministerstva školstva, aby odstránili administratívnu záťaž v súvislosti vydávaním potvrdení.

Primárni pediatri koncom februára žiadali v otvorenom liste odbremeniť od byrokracie. Upozornili, že v „dôsledku samoúčelného papierovania“ nemali pediatri podľa ich vlastných slov čas postarať sa o choré deti.