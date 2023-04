Karas: Súdna mapa začne platiť od 1. júna, žiadny odklad nebude

Súdna mapa začne platiť tak, ako je plánované, a to od 1. júna, žiadna zmena neprichádza do úvahy. Vyhlásil to pre novinárov dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas.

Ako doplnil, pri súdnej mape prišlo k zhode. „Bolo potrebné prijať rozhodnutie a ísť jednotne spoločnou cestou istú dobu. Po nej vyhodnotiť, nakoľko je efektívna a správna. Som rád, že sme našli spoločnú cestu s predsedami krajských súdov, ako aj s vedením Súdnej rady," uviedol minister. Od 1. júna vzniknú tri správne súdy. „V Košiciach a Banskej Bystrici je z hľadiska obsadenosti situácia priaznivá a v Bratislave by k danému termínu malo byť k dispozícii 23 sudcov," informoval predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Po technickej aj materiálnej stránke by fungovanie všetkých troch správnych súdov malo byť zabezpečené. „Všetky tri už majú svoje budovy, zabezpečuje sa aj technické vybavenie a môže sa začať sťahovanie. Čo sa týka obsadenosti bratislavského súdu, je vypísané výberové konanie, ktoré je aktuálne ešte otvorené," doplnila poverená predsedníčka Správneho súdu v Bratislave Jeannette Hajdinová. Ako doplnila, pre súd v Bratislave je stanovených 43 sudcov. „Do konca júna by malo byť na súde približne 20 sudcov a výberové konanie je na ďalších 20. Rozbeh bude chvíľu trvať. Je dôležité si uvedomiť, že súdna mapa je iba prvý krok, ktorý prinesie špecializáciu. Nemenej dôležitá otázka sú ľudské zdroje, a to nielen sudcovia, ale aj ďalší personál, a je potrebné o tom otvoriť diskusiu," povedal Karas.