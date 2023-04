Danko vysvetlil, prečo nechce rokovať s Romanou Tabák

Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) stavia silnú kandidátnu listinu do parlamentných volieb aj prostredníctvom spájania sa s predstaviteľmi menších, ale dlhodobo vyhranených národne a kresťansky orientovaných subjektov. Nemá však záujem byť platformou pre akýchkoľvek nezávislých poslancov, ktorí hľadajú uplatnenie. Predseda strany Andrej Danko tak v TASR TV reagoval na otázku, prečo SNS nerokuje s nezaradenou poslankyňou Romanou Tabák.

Poslankyňu by si na kandidátke vedel predstaviť napríklad líder partnerskej strany Život-NS Tomáš Taraba. Danko tvrdí, že Tabák si váži, ale pri tvorbe kandidátnej listiny s ňou nepočíta. „Som zodpovedný za kandidátku, spájam národné a kresťanské sily, ktoré sú dlhodobo národné a kresťanské. Ale pani Tabák pracovala s Kollárom, aj Matovičom a SNS nie je Noemova archa, kde príde každý, keď sa rozhodne,“ vyhlásil.

Pokračoval, že pôvodne uvažoval o vytvorení predvolebného bloku Hlas-SD, Smer-SD, SNS, ktorý by spolu išiel už do komunálnych volieb. Dnes sa ukazuje, že každý pôjde do parlamentných volieb samostatne. SNS chce na svojej kandidátnej listine angažovať osobnosti z menších národne orientovaných strán. „Oslovil som politické strany, ktoré sa hýbu pod piatimi percentami. Taraba s Kuffovcami, Radačovský s tímom, rokujeme s Huliakovcami. Rokujeme s rôznymi osobnosťami občianskeho a politologického spektra,“ povedal Danko.

Spoločné stretnutie s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) a Robertom Ficom (Smer-SD) sa mu zatiaľ organizovať nepodarilo, ale očakáva, že s nimi bude viesť dialóg separátne. Hoci Smer-SD a Hlas-SD súperia o voliča, podľa Danka by mali udržiavať vzájomnú komunikáciu už pred voľbami. SNS tiež uvažuje, že by sa pripojila k podpore Národnej petície za zmenu, ktorú rozbehol Hlas-SD.

Danko varuje pred opakovaním situácie z roku 2016, keď podľa neho vzniku vlády s účasťou Igora Matoviča zabránilo až rozhodnutie SNS radšej ísť do vládnej koalície s národnostnou stranou Most-Híd, Smerom-SD a Sieťou. Napokon sa však OĽANO dostalo do vládneho kabinetu spolu so SaS, hnutím Sme rodina a Za ľudí v roku 2020. „Boli tu tri roky experimentov, ľudia, ktorí vládli, neboli pripravení do funkcií. Slovensko potrebuje zásadnú zmenu,“ uzavrel Danko.