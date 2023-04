Video: Aj vy hrozno z obchodu len tak opláchnete? Tento nechutný pohľad je potom pre vás

Amy Hitchová, ktorá na TikToku zverejňuje videá z bežného života, ale aj tipy a triky pre domáce gazdinky, najnovšie šokovala zábermi, v ktorých divákom predstavila svoj nový čistič ovocia a zeleniny.

Amy doteraz patrila k ľuďom, ktorí pred jedením ovocie len opláchli. Najnovšie skúsenosti ju však donútili prehodnotiť budúce kroky pri starostlivosti o čerstvé potraviny a vlastné zdravie.

Hitchová vo videu ukazuje, ako bobule hrozna najprv nasypala do misky a zaliala čistou vodou. Následne k nim ponorila čističku ovocia a zeleniny a po siedmich minútach jej pôsobenia ostala z výsledku zhrozená.

„Ble. Čo do pekla to je? Toto je vážne odporné,“ hovorí Amy vo videu. Pokus zopakovala aj s čučoriedkami, pričom získala podobné výsledky. Svojich priaznivcov preto varovala, aby si dávali pozor na to, čo kladú do úst. Zároveň dodala, že nejde o sponzorovaný príspevok firmy predávajúcej šikovné zariadenie.