Vo veku 96 rokov zomrel spevák a aktivista Harry Belafonte

Belafonte bol jedným z najúspešnejších afroamerických popových interpretov v histórii. Na konte mal hity ako „Island in the Sun“, „Mary's Boy Child“ či „Day-O (The Banana Boat Song)“.

Najväčšie úspechy však dosiahol ako bojovník za občianske práva černochov v Spojených štátoch. Belafonte sa narodil v roku 1927 v newyorskom Harleme. Počas druhej svetovej vojny odišiel zo strednej školy a vstúpil do námorníctva.

Po vojne študoval herectvo v Dramatickej dielni Erwina Piscatora po boku hercov ako Marlon Brando, Walter Matthau alebo Tony Curtis. Kurzy si financoval spievaním v newyorských kluboch, kde ho sprevádzali skupiny Milesa Davisa a Charlieho Parkera.

To viedlo k jeho nahrávacej zmluve a pri hľadaní materiálu v archívoch ľudových piesní v Kongresovej knižnici USA narazil na hudobný štýl kalypso.

Jeho tretí štúdiový album vydaný v roku 1956 dobyl vrchol rebríčka Billboard. Bola to prvá platňa sólového interpreta s predajom viac ako milión kópií v USA.

Vďaka obrovskému úspechu mu ako prvému černochovi bolo umožnené vystupovať v prestížnych amerických sálach, vrátane tých, ktoré boli dovtedy neprístupné pre umelcov ako Louis Armstrong či Ella Fitzgeraldová.

V roku 1953 debutoval na Broadwayi v muzikáli „John Murray Anderson's Almanac“, za ktorý získal cenu Tony za vedľajšiu úlohu. Neskôr sa objavil vo filmoch a prvú hlavnú úlohu dostal vo filme „Island in the Sun“ (1957).

Belafonte nahral vyše 30 albumov vrátane spoločných nahrávok s Nanou Mouskouriovou, Lenou Horneovou a Miriam Makebovou.

Na jeho albume „Midnight Special“ z roku 1962 sa hrou na fúkacej harmonike po prvýkrát objavil Bob Dylan - americká folkrocková legenda.

V roku 1985 zorganizoval Belafonte vydanie charitatívnej nahrávky „We Are the World“, ktorá vyniesla peniaze na pomoc hladujúcim v Etiópii. Pieseň napísali spoločne Michael Jackson a Lionel Richie a superskupina „USA for Africa“ spojila vyše 40 najslávnejších umelcov tých čias.