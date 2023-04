Veľa z predložených návrhov je populistických, takéto opatrenie v parlamente zavedie Kollár

Každá strana, ktorá má zastúpenie v parlamente, by si mala vybrať dva alebo tri návrhy, ktoré považuje za svoju prioritu a tie sa v programe májovej schôdze uprednostnia. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Zároveň zopakoval, že rokovať by sa malo o všetkých predložených návrhoch, pretože nemôže žiaden vyradiť.

„Povedali sme, nech si každá zo strán vyberie dva, tri naozaj reálne zmysluplné zákony, ale to isté umožníme aj opozícii. Na tom zvyšku sme sa dohodli tak, že to bude pustené do pléna bez podpory, takže môžu prejsť, nemusia,“ povedal Kollár slovenským novinárom v Prahe. Upozornil, že veľa z predložených návrhov je populistických a sú súčasťou predvolebnej kampane. „Môže sa stať, že sa pri tom zablokuje parlament, odsunie sa to automaticky na ďalšiu schôdzu alebo plénum rozhodne o odsunutí, a tým to bude bezpredmetné,“ doplnil Kollár s vysvetlením, že v septembri by mala byť už len slávnostná schôdza, čiže posledné riadne rokovanie čaká poslancov v júni.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger ubezpečil, že míľniky vyplývajúce z plánu obnovy by nemali byť ohrozené. Strany bývalej koalície podľa neho prisľúbili, že vládne zákony týkajúce sa míľnikov budú mať v NR SR podporu. Rokuje sa ešte o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré by mali byť predložené k novele školského zákona. V parlamente budú podľa neho len také návrhy, ktoré majú podporu.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini podotkol, že v NR SR je predložených veľa zákonov, ktoré nemajú nič spoločné s aktuálnymi problémami ľudí. „Ľudí trápia vysoké ceny potravín, energií, nízka životná úroveň. Toto sa musí riešiť. Súhlasím, aby sa všetky návrhy zákonov, ktoré sa týkajú reálnych problémov, prerokovali ako prvé,“ skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii. Ak bude dohoda na vypustení niektorých návrhov, poslanci pôsobiaci v Hlase-SD budú podľa neho o tom diskutovať.

Smer-SD podal návrh na mimoriadnu schôdzu k zdražovaniu potravín. Mala by sa začať v utorok 2. mája ešte pred riadnou schôdzou. Šéf Smeru-SD Robert Fico chce, aby na mimoriadnej schôdzi prebrali návrhy, ktoré sa zaoberajú cenovou legislatívou a tiež návrh zákona, ktorý by odpustil prvovýrobcom na pol roka odvody za zamestnancov. Parlament by sa mal podľa Fica dohodnúť, aby schôdza trvala maximálne tri týždne a aby sa na nej rokovalo len o podstatných veciach.