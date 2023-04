Podľa amerických voličov by nemal na prezidenta kandidovať ani Biden, ani Trump

Približne polovica amerických demokratických voličov tvrdí, že prezident Joe Biden by sa nemal vo vo voľbách na budúci rok uchádzať o znovuzvolenie. To je pre 80-ročného Bidena znepokojujúci signál, napísala agentúra Reuters. V utorok zverejnený prieskum urobila so spoločnosťou Ipsos.

Trojdňový prieskum bol dokončený v pondelok, deň pred Bidenovým oznámením, sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Približne dve tretiny opýtaných si neželajú, aby sa Biden či Trump v roku 2024 opäť uchádzali o zvolenie.

V celoštátnom prieskume 44 percent registrovaných demokratických respondentov uviedlo, že Biden by sa nemal uchádzať o druhé funkčné obdobie, v porovnaní s 34 percentami republikánov, ktorí odpovedali, že Trump by nemal znovu kandidovať.

Iba 41 percent opýtaných - 74 percent demokratov a desať percent republikánov - schvaľovalo Bidenov výkon od nástupu do Bieleho domu v januári 2021.

Podľa predpokladov bude mať Biden málo konkurentov v boji o demokratickú prezidentskú nomináciu. Demokratickej strane sa darilo v kongresových voľbách v roku 2022 lepšie, než sa očakávalo. Stratili síce kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, ale udržali si Senát.

Biden je najstaršou osobou v Bielom dome a v prípade druhého štvorročného obdobia bude mať na jeho konci 86 rokov. Až 61 percent registrovaných demokratov v prieskume uviedlo, že je príliš starý na túto funkciu.

To, že je Trump (76) pristarý, si myslí 35 percent registrovaných republikánov.

Trump je favoritom na republikánsku nomináciu a v prieskume mu dalo hlas 50 percent registrovaných republikánov. Guvernérovi štátu Florida Ronovi DeSantisovi dáva prednosť 24 percent republikánskych voličov, aj keď kandidatúru ešte neoznámil.

V hypotetickom súboji zvíťazil medzi registrovanými voličmi Biden so 43 percentami nad Trumpom s 38 percentami. Náskok pred Trumpom mal aj medzi nezávislými voličmi. V inom hypotetickom súboji dvoch kandidátov DeSantis zaostal za Bidenom viac - získal 34 percent oproti Bidenovým 43 percentám.