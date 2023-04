WHO varovala pred vysokým biologickým rizikom v Sudáne

OSN: Do krajín susediacich so Sudánom by mohlo prísť až 270.000 utečencov

Až 270.000 obyvateľov bojmi zmietaného Sudánu by mohlo utiecť do susedného Čadu a Južného Sudánu. V utorok to odhadla Organizácia Spojených národov.