Smer-SD podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, ak splní podmienky, vyhlásil Fico

Skonštatoval to šéf strany Robert Fico po pondelkovom (24. 4.) stretnutí Smeru-SD s veľvyslancami krajín EÚ, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.

„Ak má Ukrajina ambíciu stať sa členským štátom EÚ, sme pripravení pomôcť, lebo obdobie prechodu k členstvu môže byť pomerne dlhé,“ povedal Fico na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že slovenské skúsenosti môžu byť pre Ukrajinu cenné. „Sme za členstvo Ukrajiny v EÚ, ale pri splnení podmienok,“ dodal. Nedá sa podľa neho zobrať do EÚ kohokoľvek len pre ukázanie politického gesta. „Každá krajina, ktorá má vstúpiť do EÚ, má byť na to primerane pripravená a ak bude Smer vo vláde, vyvinieme všetky aktivity, aby sme Ukrajine v pripravenosti pomohli,“ doplnil.

Zároveň Fico informoval, že Smer-SD má „obrovské problémy“ s predstavou, že by mala byť Ukrajina členom NATO. „Tieto výhrady sme definovali veľmi presne a jasne,“ doplnil. Strana tiež veľvyslancom oznámila, že bude podporovať len také sankcie, ktoré majú zmysel. Doterajšie sankcie podľa Fica poškodzovali skôr toho, kto ich vymyslel a aplikoval, a nie toho, komu boli určené. „Smer nikdy nepodporí sankciu, aby bol mierový jadrový program zaradený do sankcií proti Ruskej federácii, pretože to by znamenalo pre slovenský jadrový program obrovské komplikácie,“ dodal.

Fico si myslí, že veľvyslanci nemajú odpoveď na to, čo sa bude ďalej diať v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. „Vyzerá to tak, že sú pripravení na dlhodobú vojnu. My sme za okamžité mierové rokovania,“ povedal s tým, že v tejto téme sa s veľvyslancami rozchádzajú. Na stretnutí chcel Fico predstaviť program Smeru-SD v oblasti zahraničnej politiky a informovať ich o krokoch, ktoré by strana urobila, ak by bola súčasťou vlády. V súvislosti so stavom armády Fico deklaroval, že ak bude jeho strana vo vláde, štát bude nakupovať len to, čo potrebuje.