Rada Európy adresovala slovenskému parlamentu list, tento zákon by mal odmietnuť

Takýmto zákonom by sa Slovensko dostalo do konfliktu so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Európskeho dohovoru o ľudských právach. V liste zverejnenom v utorok to uviedla komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová, informuje spravodajca TASR.

Komisárka list adresovala predsedovi Národnej rady (NR) SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina), šéfovi ústavnoprávneho výboru Milanovi Vetrákovi (OĽANO) a šéfovi výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozefovi Lukáčovi (Sme rodina).

„Útok na bar Tepláreň v Bratislave spred viac ako pol roka mal spustiť proces, ktorý by reagoval na dlhodobé obavy spôsobené neznášanlivosťou voči LGBTI ľuďom,“ píše v liste komisárka. Podľa nej sa tak nedeje a práva LGBTI ľudí na Slovensku sa zdajú byť ešte ohrozenejšie.

„Obávam sa, že poslanci Národnej rady SR naďalej predkladajú návrhy legislatívy, ktoré povedú k zhoršeniu rešpektovania ľudských práv,“ tvrdí Mijatovičová.

Zdôraznila tiež nedostatky v právnom rámci, ktorý by párom rovnakého pohlavia umožňoval primerané uznanie a ochranu ich vzťahu. Vyzvala na posilnenie právnych predpisov o trestných činoch z nenávisti, na podporu občianskej spoločnosti a na komplexný boj proti netolerancii a diskriminácii.

Návrh, o ktorom majú slovenskí poslanci rokovať v máji, že zmena rodového markera v rodnom čísle bude možná len vtedy, ak osoba môže na základe genetického testu dokázať, že jej pohlavie bolo „nesprávne určené“, pripraví transrodových ľudí o možnosť, aby ich rodová identita bola právne uznaná. Mijatovičová upozornila, že ak parlament tento návrh schváli, Slovensko sa dostane do rozporu s Európskym dohovorom o ľudských právach.

Vyzvala poslancov NR SR, aby zabezpečili, že súčasné zákonné postupy uznávania pohlavia sú plne v súlade s ľudskými právami. V tejto súvislosti vyjadrila znepokojenie z toho, že nedávne usmernenie ministerstva zdravotníctva na ukončenie praxe vyžadujúcej sterilizáciu ako podmienku zákonného uznania pohlavia môže byť zrušené. Spresnila, že návrat k praktikám, ktoré „hlboko ovplyvňujú telesnú integritu, dôstojnosť a právo na súkromie a rodinu“, nebude v súlade s medzinárodnými záväzkami.

Mijatovičová takisto vyzvala slovenských poslancov, aby sa zdržali presadzovania naratívov, ktoré nesprávne charakterizujú boj za rovnosť LGBTI ľudí ako „rodovú ideológiu“ alebo „ideológiu LGBTI“. Parlament podľa nej nemôže byť priestorom na šírenie nenávistných prejavov.

„Poslanci ako zákonodarcovia a volení zástupcovia sú kľúčovými garantmi ľudských práv a mali by podporovať dodržiavanie záväzkov Slovenskej republiky. Vyzývam všetkých členov NR SR, aby túto úlohu plnili tak, aby bola zaistená bezpečnosť, dôstojnosť a rovnosť všetkých ľudí v Slovenskej republike bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu,“ konštatovala Mijatovičová.