OSN: Do krajín susediacich so Sudánom by mohlo prísť až 270.000 utečencov

DNES - 14:35

Ženeva Správy » Zahraničné

Až 270.000 obyvateľov bojmi zmietaného Sudánu by mohlo utiecť do susedného Čadu a Južného Sudánu. V utorok to odhadla Organizácia Spojených národov (OSN). TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Zástupkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Čade Laura Lo Castrová uviedla, že do Čadu už prišlo približne 20.000 utečencov a dodala, že UNHCR v najhoršom možnom prípade ráta aj 100.000 osobami. Jej kolegyňa v Južnom Sudáne Marie-Helene Verneyová odhaduje, že do vlasti by sa mohlo vrátiť až 125.000 juhosudánskych utečencov žijúcich v Sudáne a 45.000 utečencov iných národností. V Sudáne už vyše týždňa pokračujú ťažké boje medzi tamojšou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. O polnoci z pondelka na utorok začalo platiť 72-hodinové prímerie, ktoré sprostredkovali Spojené štáty a Saudská Arábia. Ide už o štvrté prerušenie bojov od 15. apríla, keď v Sudáne vypukli násilnosti. Doterajšie dohody o prímerí neboli rešpektované. Počas nedávneho hlavného moslimského sviatku dochádzalo v prestávkam v bojoch, čo umožnilo dramaticky vyzerajúcu evakuáciu stoviek diplomatov, humanitárnych pracovníkov a iných cudzincov leteckou a pozemnou dopravou. Zdieľať tento článok na Facebooku