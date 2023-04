SHMÚ vydal pre najbližšie hodiny niekoľko výstrah, k dažďu sa pridali ďalšie hrozby

V najbližších hodinách pre niektoré okresy vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy prvého stupňa pred dažďom, vetrom na horách či prízemným mrazom. Informujú o tom meteorológovia na svojom webe.

V okresoch na juhu východného a časti juhu stredného Slovenska je potrebné do utorkovej 17.00 h počítať so zrážkami. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 25 - 40 milimetrov, pričom časť úhrnu môže spadnúť pri búrkach.

V utorok od 20.00 h platí pre okresy Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. V týchto okresoch sa na horách nad pásmom lesa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu, a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 80 kilometrov za hodinu, teda až víchricu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ doplnili meteorológovia. Výstraha platí do stredy (26. 4.) do 8.00 h.

V stredu a štvrtok (27. 4.) meteorológovia upozorňujú na riziko prízemného mrazu. Vyskytnúť sa môže na celom území Slovenska, výnimkou sú okresy na juhozápade a juhovýchode krajiny. V nočných a skorých ranných hodinách zo stredy na štvrtok môže teplota vo výške päť centimetrov nad povrchom klesnúť na -1 až -5 stupňov Celzia. „Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ dodal SHMÚ.