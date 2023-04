SaS poslala list prezidentke v súvislosti so zákazom spaľovacích motorov

Hlava štátu by sa mala zaoberať "hrubým porušením ústavného zákona a svojvoľným konaním" ministerstva životného prostredia na čele s Jánom Budajom. To pri zákaze spaľovacích motorov nerešpektovalo stanovisko parlamentného výboru pre európske záležitosti a so zákazom súhlasilo. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondej Šprlák s tým, že strana je proti zákazu spaľovacích motorov.

„Napriek nesúhlasu ministerstva bol na výbore prijatý náš pozmeňujúci návrh, ktorý ukladá ministrovi životného prostredia, aby sa bezodkladne pridal k Nemecku, Poľsku, Taliansku a Česku, ktoré prejavili svoj nesúhlas, a aby hlasoval proti zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude diskutovať či hlasovať na Rade ministrov Európskej únie,“ povedal poslanec a člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ján Oravec (SaS).

O pár dní na to mal envirorezort podľa SaS požiadať výbor o zmenu pozície, aby Slovensko nakoniec súhlasilo so zákazom spaľovacích motorov od roku 2035. Žiadosť prišla mailom a členovia výboru o danom návrhu nerokovali, neprišlo teda ku zmene pozície tzv. tichou procedúrou. „Máme za to, že zmena pozície schválená nebola, pretože neboli naplnené podstatné charakteristiky procesu schvaľovania zmeny pozície tichou procedúrou,“ vysvetlil Oravec. Dodal, že v ústavnom zákone je napísané, že návrh vlády platí len v tom prípade, ak sa k nemu výbor nevyjadrí do 14 dní, čo sa v tomto prípade nestalo.

Strana je presvedčená, že ministerstvo úmyselne nerešpektovalo stanovisko parlamentného výboru. „Postup vlády a jej členov preto hodnotíme ako neakceptovateľné porušenie ústavného zákona a svojvoľné prekročenie kompetencií exekutívy vo vzťahu k NR SR. Žiadame preto pani prezidentku, aby sa touto situáciou bezodkladne zaoberala a zaujala k nej stanovisko,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) vo víkendovej televíznej diskusnej relácii avizoval, že parlament by sa mohol zaoberať uznesením k Budajovi a postupu envirorezortu v súvislosti so zákazom spaľovacích motorov. Hovoril o rozpore konania rezortu s uznesením a pripomenul podriadenosť vlády parlamentu.

Envirorezort odmieta jeho vyjadrenia a označil ich za zarážajúce. Pripomenul, že Budaj na rokovaní v Bruseli nebol. Trvá na tom, že delegácia ministerstva neporušila uznesenie výboru tým, že nehlasovala proti nariadeniu o zákaze výroby spaľovacích motorov.

Zákaz registrácie nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2035 koncom marca definitívne schválila Európska únia.