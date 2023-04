Lídri piatich politických skupín v EP kritizujú maďarské zákony

Lídri piatich politických skupín Európskeho parlamentu (EP) zaslali v pondelok otvorený list predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, v ktorom exekutívu Európskej únie vyzývajú, aby zakročila proti návrhu niektorých maďarských zákonov – vrátane toho, ktorý umožňuje podávať sťažnosti na osoby, ktoré spochybňujú "ústavou určenú úlohu manželstva a rodiny". Informuje o tom spravodajca TASR.

List, ktorí iniciovala frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA), kritizuje okrem iného aj legislatívny návrh, ktorý tento mesiac odhlasoval maďarský parlament, kde má väčšinu blok vládnych strán Fidesz-KDNP.

Kontroverzný zákon obsahuje časť, ktorá umožňuje anonymne udávať páry rovnakého pohlavia spoločne vychovávajúce deti. Zákon umožňuje sťažovať sa orgánom štátnej správy či samosprávy na osoby, ktoré spochybňujú ústavou určenú úlohu manželstva a rodiny, správny telesný, duševný a mravný vývoj detí či právo detí na identitu zodpovedajúcu pohlaviu pri ich narodení.

Maďarská prezidentka Katalin Nováková minulý piatok vetovala túto právnu normu, ktorú parlament schválil 11. apríla, a vrátila ju zákonodarnému zboru. Podľa signatárov listu tak prezidentka urobila preto, že návrh išiel nad rámec smernice EÚ o whistleblowingu (o oznamovateľoch).

Lídri politických frakcií tiež upozornili, že v Maďarsku protestujú aj učitelia. Tí sa obávajú, že nový zákon o učiteľoch obmedzí ich slobodu prejavu a pracovné práva vrátane práva na štrajk. Okrem toho by vraj mohol podnecovať k udávaniu. Zamestnávatelia by mali možnosť monitorovať aj súkromné elektronické zariadenia učiteľov, ktoré využívajú na vyučovanie. Takýto zákon by údajne mohol učiteľov obmedzovať vo vyjadrovaní kritických názorov voči vláde a jej ideologickému presvedčeniu.

List podpísali spolupredsedovia Zelených/EFA Terry Reintkeová a Philippe Lamberts, šéf Európskej ľudovej strany Manfred Weber, šéfka socialistov a demokratov Iratxe Garcíová Pérezová, líder liberálov z Obnovme Európu Stéphane Séjourné a spolupredsedovia Ľavicového bloku Manon Aubryová a Martin Schirdewan.