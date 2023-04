Video: Pes si myslel, že sa môže zahrávať s potkanom

Večerná prechádzka so psom sa náhle zmenila na scénu ako z animovanej rozprávky, keď pes stretol mimoriadne odvážneho potkana. Muž venčil svojho psa v obci Gavà v provincii Barcelona v Katalánsku, keď si všimol, že jeho štvornohý miláčik natrafil na iného živočícha prechádzajúceho po chodníku. Muž psa nemal na vôdzke, preto sa ponáhľal k nemu aj s mobilným telefónom v ruke.

Pes považoval potkana za hračku a snažil sa ho skúmať z malej vzdialenosti. Nie je celkom jasné, či aj potkan toto považoval za hru, pretože začal do psa neúnavne skákať. Autor videa žartoval, že možno ide o majstra Splintera, ktorý trénoval Mladé ninja korytnačky v rovnomennom animovanom seriáli. Viacerí komentujúci ho však upozornili, že by mal svojho psa skontrolovať, či nemá od hlodavca zranenia a rozhodne by ho nemal nechať pobehovať voľne po uliciach.

Video: Potkan sa so psom nemaznal