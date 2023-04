Smrteľný náraz do stromu neprežila 19-ročná spolujazdkyňa

Spolujazdkyňa vo veku 19 rokov zahynula v pondelok ráno pri dopravnej nehode vozidla Audi A6 pri Vrbovom v okrese Piešťany. Dvadsaťročnému vodičovi auta policajti namerali v dychu 0,71 promile alkoholu, informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

„Pred 6.00 h išlo auto v smere na obec Krajné. Pri prejazde ľavotočivej zákruty zišiel vodič z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty a narazil do stromu. Pri nehode utrpel zranenia aj on, spolujazdkyňu záchranári v kritickom stave transportovali do piešťanskej nemocnice. Tam neskôr zraneniam podľahla,“ uviedla Antalová.

Vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

Polícia upozorňuje najmä mladých a menej skúsených vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti a aby v žiadnom prípade nesadali za volant pod vplyvom alkoholu alebo drog. Podľa Antalovej z 11 smrteľných nehôd, ktoré zaznamenali v poslednom čase, bolo osem spôsobených nárazom auta do stromu.