SaS vyzýva Protimonopolný úrad, aby zopakoval výberové konanie na podpredsedu

Dôvodom sú podľa nich viaceré pochybnosti v súvislosti s Petrom Demčákom, ktorý je jediným kandidátom na tento post. Verejné vypočutie sa má uskutočniť v utorok (25. 4.).

Výberové konania do vedenia PMÚ podľa šéfa liberálov Richarda Sulíka neustále sprevádzajú problémy. „Tento úrad, ktorý má chrániť hospodársku súťaž, odhaľovať kartely a má právomoc rozhodovať o miliónových pokutách či vylúčiť firmy zo súťaží, by mal mať vo vedení transparentne zvolených odborníkov. Problém však vidíme v aktuálnom výberovom konaní na podpredsedu úradu, do ktorého sa prihlásil len jeden kandidát - Peter Demčák,“ konštatoval Sulík.

Strana v tejto súvislosti pripomenula, že Demčák ešte z pozície experta mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) veľmi aktívne kritizoval proces výberu predsedu PMÚ koncom roka 2021. Do TIS pritom nastúpil tesne pred uplynutím mandátu bývalého predsedu PMÚ v septembri 2021 a odišiel ihneď po zrušení výberového procesu na tento post v marci 2022.

„Výberový proces bol riadený Úradom vlády (ÚV) SR. Peter Demčák takmer okamžite po výberovom procese na predsedu PMÚ, ktorý aktívne kritizoval, nastúpil na ÚV SR a zastáva tam vedúcu - riaditeľskú pozíciu,“ priblížila SaS.

Demčák v minulosti podľa strany kritizoval, že sa do súťaže prihlásil len jediný kandidát. V súčasnosti je pritom jediným kandidátom na podpredsedu PMÚ. Takisto apeloval na to, aby boli členmi výberovej komisie aj zástupcovia mimovládnych organizácií, teraz v nej však nie je ani jeden zástupca z tohto prostredia, konštatovala v stanovisku SaS. Strana sa tiež odvoláva na podnet z prostredia PMÚ, podľa ktorého štyria z päťčlennej výberovej komisie môžu byť známi či priatelia tohto kandidáta.

SaS vzhľadom na tieto okolnosti vyzýva PMÚ, aby sa výber na podpredsedu úradu zopakoval. „Jednak preto, že výber nevygeneroval súťaž, ale najmä preto, že o výbere sú pochybnosti z hľadiska transparentnosti a férovosti, čo vláda presadzuje ako kľúčovú agendu. Zároveň týmto verejne vyzývame členov výberovej komisie, aby sa vzdali členstva vo výberovej komisii alebo vopred písomne deklarovali, či existuje, vzhľadom na osobné vzťahy s jediným kandidátom, konflikt záujmov,“ dodal Sulík.