Zo Sudánu evakuujú občanov Nemecka a Francúzska

Evakuačnú operáciu vykonáva Nemecko, uviedli ministerstvá zahraničných vecí a obrany v Berlíne. Cieľom je dostať letecky zo sudánskej metropoly Chartúm čo najviac nemeckých občanov. „V rámci našich možností vezmeme s nami aj občanov EÚ a iných krajín,“ píše sa vo vyhlásení.

Nemecko podľa tamojších médií v stredu prerušilo pokus o evakuáciu, keď tri vojenské lietadlá smerujúce pre približne 150 občanov vrátili späť. Podľa denníka Bild Berlín tiež vyslal výsadkárov do Jordánska, ak by bola potrebná ich pomoc.

Prvým francúzskym evakuačným letom medzitým odviezli zo Sudánu okolo 100 ľudí, uviedli podľa agentúry AFP predstavitelia v Paríži, podľa ktorých bola záchranná operácia komplikovaná.

Let smeroval do Džibutska a na palube boli občania Británie, Francúzska, Nemecka, Švajčiarska a viacerých afrických krajín, priblížil nemenovaný predstaviteľ francúzskeho rezortu diplomacie.

Evakuovaní podľa neho museli prejsť cez frontovú líniu v okolí Chartúmu. Francúzske veľvyslanectvo pomohlo dohodnúť zastavenie paľby s polovojenskými jednotkami RSF, ktoré bojujú proti sudánskej armáde.

„Musím zdôrazniť komplikovaný charakter tejto operácie,“ povedal predstaviteľ s tým, že vzhľadom na nedostatočné pokrytie telefónnou sieťou a výpadky elektriny bolo náročné lokalizovať Francúzov a iných cudzincov. Viaceré krajiny tiež uzavreli svoje vzdušné priestory, museli ich tak požiadať o povolenie o prelet.

Druhý let organizovaný Francúzskom so 100 ľuďmi by mal vyštartovať v nedeľu večer, ďalšie sa očakávajú v pondelok dopoludnia.

Grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias v štátnej televízii oznámil, že Atény po dohode s Káhirou presúvajú na evakuačnú operáciu špeciálne jednotky a lietadlá do Egypta. V Sudáne sa nachádza asi 150 gréckych občanov, ktorí si želajú odísť z tejto krajiny.

Boje medzi sudánskou armádou a polovojenským zoskupením Síl rýchlej podpory (RSF) prebiehajú od 15. apríla. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri nich dosiaľ zahynulo najmenej 420 ľudí a 3700 ďalších utrpelo zranenia.