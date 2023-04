Video: Ako 6-ročná pobláznila svet. Na život pred talentovou šou si nepamätá, takto vyzerá dnes

Keď 6-ročná Connie Talbot v roku 2007 vystúpila na pódium British Got Talent a zaspievala pieseň Over theRainbow, okamžite si svojím vystúpením získala srdcia všetkých divákov. Porotkyňu Amandu Holden dokonca priviedla k slzám.

Vtedy šesťročná speváčka s chýbajúcimi prednými zubami sa vďaka roztomilému imidžu a anjelskému hlasu umiestnila na druhom mieste. Predbehol ju iba víťaz Paul Potts.

Teraz sa ako 22-ročná objavila v relácii This Morning na ITV, aby sa porozprávala o svojom detskom hudobnom úspechu spolu s Natalie Okri a Bars & Melody.

„Vieš, aký je to pocit? Akoby to bol začiatok môjho života,“ priznáva Connie s tým, že na nič z toho, čo bolo pred šou, si nepamätá. Aj zo šou si pamätá len kúsky.

Keďže išlo o prvú sériu šou, nemala žiadne očakávania. „Začalo to ako zábavný deň a myslím, že mi to dnes dalo kariéru, čo je neuveriteľné. Je to naozaj šťastie,” prezradila v relácii.

O vtedy šesťročnú Connie sa starali rodičia a produkčný tím, ona mala za úlohu sa baviť. „To bolo vždy heslo: choď von a bav sa a ja som len chcela byť Leona Lewis!”

Connie pokračuje vo svojej hudobnej kariére a v najbližších dňoch jej vychádza singel.