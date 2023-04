Litva sa skúšobne prvýkrát kompletne odpojí od ruskej elektrickej siete

Otestuje si tak nezávislú prevádzku vlastnej siete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa litovského prevádzkovateľa siete Litgrid bude sieť krajiny počas desaťhodinového skúšobného odpojenia prevádzkovaná prvýkrát v histórii úplne nezávisle. Elektrina, ktorá bude potrebná, bude počas tohto odpojenia pochádzať výlučne z domácich zdrojov alebo sa bude importovať zo Švédska a Poľska, uvádza sa vo vyhlásení Litgridu. Odberatelia by test, ktorý slúži na prípravu synchronizácie siete so západnou Európou, nemali nijako pocítiť.

Litva podľa vlastných vyjadrení úplne zastavila dovoz energií z Ruska už v minulom roku. Podobne ako Estónsko a Lotyšsko je však stále súčasťou spoločnej elektrickej siete s Ruskom a Bieloruskom - takzvaného systému BRELL, ktorý pochádza ešte z čias Sovietskeho zväzu. To znamená, že pobaltské štáty sú napojené na ruskú a bieloruskú sieť a naďalej sú závislé od Moskvy pri udržiavaní stability svojich elektrických systémov - čo Tallinn, Riga a Vilnius považujú za bezpečnostné riziko.

Pobaltské štáty už v posledných rokoch podnikli kroky, aby do roku 2025 synchronizovali elektrickú sieť regiónu so zvyškom kontinentálnej Európy. Litva však chce tento cieľ dosiahnuť skôr a rýchlejšie, ako sa plánovalo, preto test realizuje sama a na vlastnú päsť. Týmto spôsobom chce tiež prinútiť Estónsko a Lotyšsko, aby synchronizáciu urýchlili. Prevádzkovatelia sietí týchto dvoch krajín však uviedli, že na to ešte nie sú technicky pripravení. Zatiaľ nie je čo testovať, uviedol estónsky operátor Elering.