Riešenie vrakunskej skládky sa do konca volebného obdobia pohne, tvrdí Budaj

Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj preto v diskusnej relácii Sobotné dialógy deklaroval, že to napraví a do konca volebného obdobia sa vrakunská skládka pohne. Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini dúfa, že ministra raz budú vyšetrovať za to, čo spôsobil pri ohrození podzemných vôd na Žitnom ostrove.

„Vašou nečinnosťou pri výkupe pár pozemkov za pár tisíc ste nepokračovali v uzavretí toxickej skládky vo Vrakuni, ktorá definitívne ohrozuje najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Európe,“ poznamenal Pellegrini.

Bývalá vláda podľa Budaja zanechala projekt sanácie vrakunskej skládky, ktorý nebol vyvlastnený. „Nemôžem nakupovať od súkromníkov za koľko si prajú, lebo na to sú predpisy. Nemôžem nakupovať podľa trhu, lebo na to sú predpisy. Čiže vyvlastnenie pozemkov sa nepodarilo, vlastníci sa odvolali na Najvyšší súd SR a tam to vyhrali,“ povedal Budaj. Tvrdí, že v súčasnosti štát nemá pozemky pod vrakunskou skládkou a proces, ktorý sa chystal v minulosti, bol „zbabraný“.

V prípade vrakunskej skládky sa podľa Pellegriniho potvrdzuje, že štát musí mať silnejšiu ruku. Povedal, že nemôžu tu „nejakí dvaja-traja vlastníci štátu skákať po hlave“, ak ide o národný záujem ochrany životného prostredia, respektíve pitnej vody.

V súvislosti so zákazom dovozu obilia z Ukrajiny na Slovensko Budaj tvrdí, že k žiadnemu ohrozeniu občanov nemôže prísť. „Pred mletím sa vykonáva kontrola všetkého obilia,“ zdôraznil. Šéf envirorezortu pripomenul, že pesticídy, pre ktoré sa dovoz obilia zakázal, boli povolené ešte pred rokom 2020.

Európska únia (EÚ) si podľa Pellegriniho musí strážiť trh s potravinami. Hranice Schengenu nemá prekročiť potravina, ktorá nespĺňa tie najprísnejšie normy. „To znamená, že predtým, ako niečo vojde do EÚ, treba na hraniciach odmerať, zmerať, urobiť laboratórne testy. Ak tam sú nejaké pochybenia, okamžite otočiť vlaky, kamióny naspäť,“ skonštatoval.

Pellegrini tiež apeluje na finančnú pomoc v súvislosti so zdražovaním. Budaj hovorí, že vláda príde s riešením, či už v podobe dávok alebo platobných kariet, v priebehu mája.