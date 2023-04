Automatický vstup do druhého piliera sa môže týkať absolventov škôl

Vysvetlil, že od začiatku tohtoročného mája vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, tak budú automaticky zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení, druhom pilieri.

Uvedení budú mať počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia možnosť zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS). Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí SP. Sporiteľom, ktorým vznikne účasť v druhom pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z neho vystúpiť, uviedol Kontúr.

Spresnil, že sa to týka tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po začiatku mája tohto roku im vznikne. Sú to napríklad samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla tak povinnosť odvádzať na dôchodkové poistenie. Ide napríklad aj o osoby, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú v SR a budú odvádzať na dôchodkové poistenie.

Hovorca uzavrel, že vlani vstúpilo na trh práce 44.968 prvopoistencov, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie.