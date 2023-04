Potápači objavili vrak lode, ktorú počas 2. svetovej vojny zasiahlo torpédo USA

Na jej palube zahynulo takmer 1000 Austrálčanov, informovala v sobotu agentúra AFP.

Loď, ktorú 1. júla 1942 potopila americká ponorka, sa našla v hĺbke viac ako štyri kilometre, uviedla skupina Silentworld Foundation, ktorá sa zaoberá podmorskou archeológiou a túto misiu zorganizovala.

Potopenie lode Montevideo Maru bolo najväčšou námornou katastrofou Austrálie - zahynulo pri ňom zrejme 979 austrálskych občanov vrátane najmenej 850 vojakov. Na palube boli aj civilisti z 13 ďalších krajín, uviedla Silentworld Foundation. Celkový počet obetí sa tým zvýšil na približne 1060.

Po niekoľkých rokoch príprav začali prieskumníci po vraku pátrať 6. apríla v Juhočínskom mori severozápadne od hlavného filipínskeho ostrova Luzon. Pozitívny nález zaznamenali už o 12 dní neskôr. Pri pátraní použili špičkové vybavenie vrátane autonómneho podmorského vozidla so sonarom.

„Objavenie Montevideo Maru uzatvára strašnú kapitolu austrálskej vojenskej a námornej histórie,“ povedal John Mullen, riaditeľ spoločnosti Silentworld, ktorá viedla pátranie spolu s holandskou firmou Fugro, zaoberajúcou sa hlbinným prieskumom, a s pomocou austrálskej armády.

Z úcty k rodinám tých, ktorí pri zásahu lode torpédom zahynuli, zostane vrak neporušený na morskom dne, kde leží vo väčšej hĺbke ako Titanic, spresnila Silentworld Foundation. Žiadne artefakty ani ľudské pozostatky sa z lode nevynesú.

The discovery of the shipwreck of the SS Montevideo Maru is remarkable.

Today we remember the loss of these Australians and all those aboard who came from many nations.

I hope this brings some closure to the families of the more than 900 Australians who perished onboard. pic.twitter.com/xEcPzFRTgy