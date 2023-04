Šeliga a Žitňanská idú k Demokratom

Obaja boli súčasťou vládnej koalície a členmi strany Za ľudí. Informovali o tom na spoločnej piatkovej tlačovej konferencii.

Odchod zo Za ľudí oznámili Šeliga a Žitňanská začiatkom apríla. Žitňanská vtedy poznamenala, že svoju politickú budúcnosť nevidí v zbližovaní sa s OĽANO a nechce stáť v ceste kolegom, ktorí to tak cítia. Šeliga hovoril o rokovaniach s Demokratmi a KDH, zmysel videl v ich spoločnej kandidátnej listine.

Heger označil Žitňanskú za posilu v oblasti pomoci ľuďom a Šeligu v oblasti spravodlivosti. Skonštatoval, že dôvodom stroskotania vládnej koalície bola "rozhádanosť" jej lídrov. "Strana demokrati chce priniesť pokoj do politiky," uviedol Heger s tým, že politika má ľuďom slúžiť a nie ich zabávať. Strana chce podľa jeho slov robiť korektnú politiku založenú na odbornosti a korektných vzťahoch.

Žitňanská chce aj v strane Demokrati ďalej pracovať na svojej agende a posunúť problematiku ľudí so zdravotným postihnutím ďalej. Pripomenula viaceré zákony, ktoré predkladala do parlamentu a ktoré sa podarilo presadiť.

"Demokratov nikdy nie je dosť, preto dúfam, že vstúpia ďalší," uviedol Šeliga. Kľúčovú hodnotu strany vidí v tom, že vie, čo chce a vie, proti čomu bojuje. Poukázal na situáciu v justícii a zdôraznil potrebu nastaviť napríklad reformu prokuratúry.

Na otázku o rokovaniach s KDH a spoločnom postupe do volieb odpovedal Šeliga tým, že vo finále rozhodnú orgány strany. Cestu v aktuálnej situácii naďalej vidí v spájaní sa. "Ak sa nespojíme, neurobíme čísla na to, aby sme mohli vládnuť," upozornil. Podotkol, že Demokrati podávajú ruku na spoluprácu, no tá musí prísť aj z druhej strany. Heger na otázku o rokovaniach s KDH neodpovedal.

